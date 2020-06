Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisster Seniorin

Bild-Infos

Download

Burscheid/Leverkusen (ots)

Die Polizei RheinBerg sucht nach der 84-jährigen Frau Helga Z. aus Burscheid.

Sie wurde zuletzt gegen 11 Uhr in einer Wohngemeinschaft für Senioren in der Hauptstraße in Burscheid gesehen. Sie leidet an Demenz, ist aber zeitweise sehr klar und körperlich zudem so fit, dass sie möglicherweise zu Fuß in ihre alte Heimatstadt Leverkusen unterwegs sein könnte.

Beschreibung der Vermissten: circa 160 cm groß, schlanke Statur, weiße kurze Haare, weiße Hose, schwarze Handtasche.

Aktuell versucht die Polizei mittels Mantrailer-Hund, den Weg der Vermissten nachzuverfolgen.

Wer die Vermisste sieht oder Hinweise zu ihrem Verbleib geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Anlage: -1- Foto

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell