POL-OG: Seelbach - Verkehrsunfall, Fahrzeug überschlagen hier:Nachtrag/Sachverhaltsberichtigung

Am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr, kam ein 20-jähriger Renault-Fahrer auf der L 102 (Tretenhofstraße) in Seelbach vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Renault, streifte eine Grundstücksmauer, einen Zaun, einen geparkten Pkw Audi und blieb letztendlich auf der Seite liegen. Der durch den Unfall leicht verletzte Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821-2770 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

