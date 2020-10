Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei sucht Unfallstelle- Beschädigter Peugeot aufgefunden

Rödinghausen (ots)

(sls) Am Samstagabend (10.10.) wurde durch einen aufmerksamen Zeugen in Rödinghausen an der Schulstraße ein blauer Peugeot 106 gemeldet, der augenscheinlich erhebliche Unfallspuren aufwies. Der Pkw stand gegen 19.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 17 geparkt und war im Heckbereich eingedellt und die Heckscheibe beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug mit einem festen Hindernis zusammengestoßen ist, wodurch das Heck erheblich beschädigt und die Scheibe zerbrach. Ermittlungen zum Fahrzeughalter und Fahrer dauern noch an. Die Auswertung der Unfallspuren ergab, dass der Peugeot möglicher Weise mit einer Absetzmulde (gelb/grün) zusammengestoßen sein könnte. Am Unfallort könnte noch ein abgebrochenes Peugeot-Emblem zu finden sein. Erste Ermittlungen führten bislang zu keinem Schadensort. Die Polizei Herford bittet daher Zeugen, die Hinweise auf eine mögliche Unfallstelle geben können oder denen der auffällig blaue Peugeot am Samstagabend zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr im Bereich Rödinghausen aufgefallen ist, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen (Tel. 05221-8880).

