Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verlaufsbericht Allerheiligenkirmes am Mittwoch

Soest (ots)

Während auf der Allerheiligenkirmes am Mittwoch (3. November) die allermeisten Besucher friedlich das Kirmesgeschehen verfolgten, musste die Polizei drei gefährliche und eine einfache Körperverletzung aufnehmen.

Um kurz vor 21 Uhr kam es zwischen einem 18-jähriger Werler und seinen Begleitern im Bereich des Autoscooters zu einem Streitgespräch mit einer anderen Personengruppe. Im Verlaufe der anfänglich noch körperlichen Auseinandersetzung zog er ein Messer, womit er sich nach eigenen Angaben nur verteidigen wollte. Ein 18-jähriger Teilnehmer der anderen Gruppe wurde hierbei leicht verletzt. Der Werler konnte nach einer kurzen Flucht durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestellt und durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Das Messer fanden die Beamten in seiner Bauchtasche und stellten es sicher. Da der 18-Jährige selber eine Schnittverletzung an der Hand davontrug wurde er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zwei Personen erhielten nach der Auseinandersetzung einen Platzverweis.

Am Fahrgeschäft der "Wilden Maus" kam es um kurz nach 22 Uhr zu einer einfachen Körperverletzung, wonach die Polizeibeamten zwei Personen jeweils ein Platzverweis aussprach.

Gegen Mitternacht kam es im Theodor-Heuss-Park zu zwei Auseinandersetzungen, bei denen jeweils Pfefferspray eingesetzt worden sein sollte. Im ersten Fall soll ein Tatverdächtiger einen Besucher mit Pfefferspray eingesprüht und im zweiten Fall sollen zwei Tatverdächtige drei Besucher geschlagen, getreten und mit Pfefferspray besprüht haben. Ein 29-jähriger Soester musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. (reh)

