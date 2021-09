Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Motorraddiebstahl in Eicken

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitagabend, 27. August, 21 Uhr und Samstagmorgen, 28. August, 10 Uhr ein Motorrad (Hersteller: KTM - Modell: Duke 390) in Eicken an der Lessingstraße gestohlen. Die Halterin meldete den Diebstahl am Dienstag bei der Polizei.

Die Polizei fragt: Wem ist in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat das Motorrad nach der Abstellzeit irgendwo gesehen? Hinweise bitte an 02161-290. (jl)

