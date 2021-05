Polizei Bielefeld

POL-BI: Handgemenge zwischen Parkbesuchern

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 26.05.2021, mündete ein Streit über das Tragen von Masken in eine körperliche Auseinandersetzung in einem Park an den Heeper Fichten. Zeugen gesucht.

Ein 36-jähriger und ein 53-jähriger Bielefelder hielten sich gegen 21:40 Uhr mit ihren Familien in dem Park in der Nähe einer Mountainbikestrecke auf. Wie die Bielefelder später berichteten, sei ein Paar mit ihrem Hund an ihnen vorbei gegangen. Der Mann sprach die Gruppe an und forderte sie auf, Masken zu tragen.

Daraufhin gab der 53-jährige in aggressivem Ton zu verstehen, dass er sich nicht einmischen solle. Das bewog den Hundebesitzer dazu, auf den Bielefelder loszugehen. Der 36-Jährige mischte sich in das Handgemenge ein und bekam einen Schlag ins Gesicht verpasst. Währenddessen filmte die weibliche Begleitung das Gerangel der drei Männer. Eine Frau aus der Gruppe verständigte zeitgleich die Polizei.

Schlussendlich sei man zur Vernunft gekommen und habe voneinander abgelassen. Das Paar entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten.

Beide waren zwischen 55 und 60 Jahre alt. Der Mann hatte blondes Haar, die Frau dunkles. Wahrscheinlich hat der Mann eine Platzwunde am Auge. Der Hund, den sich mit sich führten, hatte ein langes, dunkles Fell. Es könnte sich um einen Border Collie gehandelt haben.

Kriminalbeamte suchen nun das Paar, das in die Streitigkeiten involviert war, und bitten sie und mögliche Zeugen sich unter der 0521-5450 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell