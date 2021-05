Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Juweliergeschäft in Windeseile

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Mehrere Täter stiegen am Mittwoch, 26.05.2021, an der Friedrich-Ebert-Straße in ein Juweliergeschäft ein und flüchteten mit erbeutetem Goldschmuck.

Zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in das Geschäft ein. Sie griffen sich zahlreichen Schmuck aus den Auslagen, verließen danach schnell wieder das Gebäude und flüchten in Richtung Herforder Straße.

Der Einbruch lief sehr schnell ab. Nur wenige Minuten nachdem der Alarm ausgelöst wurde, verließen die Einbrecher bereits wieder den Tatort.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei circa 170 cm bis 180 cm große Männer und einer circa 170 cm großen Frau.

Einer der Männer war mit einem dunklen Hoodie, einer hell wattierten Jacke, dunkler Jogginghose mit weißem Streifen, weißen Socken und dunklen Schuhen bekleidet. Er trug eine weiße Schutzmaske und dunkle Handschuhe.

Der zweite Mann war mit einem hellen Hoodie, heller Cap, heller Hose, schwarzen Schuhen mit weißen Senkeln bekleidet. Er trug helle Handschuhe.

Die Täterin war hell bekleidet mit weißen Turnschuhen und trug eine größere Umhängetasche.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell