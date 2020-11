Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto prallt gegen Hauswand

Vorsorglich ins Krankenhaus kam am Montag eine Frau nach einem Unfall in Heidenheim.

Gegen 20 Uhr war ein 50-Jähriger mit einem Peugeot auf der rechten Spur in der Wilhelmstraße unterwegs. Neben ihm fuhr auf der linken Spur ein 61 Jahre alter Mann mit einem Subaru. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 50-Jährige die Spur wechseln, stieß dabei gegen den Subaru, worauf dieser frontal gegen eine Hauswand prallte. Die Mitfahrerin im Subaru erlitt einen Schock, weshalb sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Die beiden Fahrer dürften unverletzt geblieben sein. Der Sachschaden am Haus und an den Autos beträgt nach ersten Schätzungen rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

