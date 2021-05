Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe im Einkaufsmarkt unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Oldentrup -

Ein Dieb stahl am Dienstag, 25.05.2021, einem Bielefelder während des Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft das Portemonnaie aus der Tasche.

Der Bielefelder betrat um 12:45 Uhr das Geschäft an der Oldentruper Straße/ Potsdamer Straße. Während seines Einkaufs griff ein Unbekannter unbemerkt in die Jackentasche des Mannes und zog sein Portemonnaie heraus. Der Dieb entkam unerkannt mit seiner Beute. Als sich das Opfer gegen 13:10 Uhr an der Kasse befand, bemerkte es den Diebstahl.

Denken Sie daran, wenn möglich Wertsachen eng am Körper zu tragen oder verschlossene Innentaschen zu nutzen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell