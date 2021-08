Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Kreis Konstanz) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall (30.08.2021)

Radolfzell (ots)

Unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut hat eine Autofahrerin am Montagabend gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße 6165. Eine 38-Jährige fuhr mit einem Skoda Citigo an einem Bahnübergang gegen ein Andreaskreuz und eine Bahnschranke. Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Ein Arzt entnahm der Fahrerin eine Blutprobe, ihren Führerschein musste sie abgeben. Beim Unfall entstand am Auto Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. An der Bahnschranke entstand nur minimaler Schaden, sie funktionierte weiterhin und konnte in Betrieb bleiben, nachdem die Beamten Mitarbeiter der Bahn informiert hatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell