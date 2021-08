Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Kreis Konstanz) Betrunkener fährt gegen Randstein (30.08.2021)

Singen (ots)

Ein Autofahrer ist einem Passant am Montag gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen, da er mit einem VW Golf gegen einen Randstein gefahren war und danach torkelnd das Auto verlassen hatte. Die Polizei traf einen 35-Jährigen, wieder mit dem VW fahrend, kurz darauf an. Der Mann stand erkennbar unter Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit rund 1,7 Promille bestätigte. Er musste das Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell