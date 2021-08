Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Kreis Konstanz) Unfallflucht in der Alemannenstraße (29.08.2021)

Singen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Sonntag auf der Alemannenstraße. Der Unbekannte streifte einen vor dem Haus Nummer 58 geparkten Opel Insignia an der Stoßstange hinten links. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Wer Hinweise auf ihn geben kann wird gebeten, dies bei der Polizei in Singen, Telefon 07731 888-116, zu melden.

