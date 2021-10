Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Reifen beschädigt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Breinum - (gle) - Im Zeitraum von Samstag, den 25.09.2021, auf den heutigen Samstag, den 02.10.2021, wurde ein Fahrzeugreifen in Breinum eingeschnitten.

Ein 50-jähriger Geschädigter aus Breinum erwarb vor ca. zwei Wochen neue Fahrzeugreifen für seinen PKW, Mercedes. Im genannten Tatzeitraum stellte er diesen in Breinum an seiner Wohnanschrift in der Straße Am Steinberg ab. Am heutigten Tag bemerkte der Fahrzeughalter, dass unbekannte Täterschaft den rechten vorderen Fahrzeugreifen augenscheinlich mit einem scharfen Gegenstand auf einer Länge von mehreren Zentimetern eingeschnitten hat.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise auf die Täter, verdächtige Personen oder andere Umstände nimmt das Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 entgegen.

