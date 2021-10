Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebe entwenden Arbeitsgeräte in Freden.

Hildesheim (ots)

Freden (ni) - Unbekannte Täter betreten in der Zeit vom 29.09. bis 30.09.21 um die Mittagszeit die Räumlichkeiten eines ehemaligen Einkaufsmarktes in der Winzenburger Straße. Dort entwenden sie einen Rasenmäher, eine Motor- und eine Tauchsäge. Ferner werden an dem Gebäude zwei Fenster beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Freden unter der Telefonnummer 05184-791970 oder in Alfeld 05181-91160.

