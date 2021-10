Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladendiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am Nachmittag des 30.09.2021 entwendet ein 55-jähriger Einwohner aus Delligsen ein Paar Herrenschuhe in einem Schuhgeschäft in der Sedanstraße. Der Delligser hatte die Schuhe in seinem Rucksack verstaut. Beim Verlassen des Geschäfts löste die Diebstahlsicherung Alarm aus. Neben der Strafanzeige bekam der Mann ein Hausverbot für die Geschäftsräume.

