Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hasede - Sachbeschädigung durch Beschuss eines Fensters

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hasede, Hannoversche Straße (mk). Am 01.10.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Hannoverschen Straße zu einer Sachbeschädigung eines Fensters. Nach bisherigen Ermittlungen wurde durch einen unbekannten Täter ein Fenster eines Mehrfamilienhauses, vermutlich mit einer Zwille, beschossen. Der Schaden am Fenster wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell