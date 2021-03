Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Borker Landweg/Selmerinnen bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Mittwoch (03.03.21) auf dem Borker Landweg in Olfen zusammengestoßen. Gegen 13.10 Uhr befuhr eine 82-jährige Olfenerin mit ihrem Auto die Lützow Straße in Fahrtrichtung Vinnum. Als sie in den Kreuzungsbereich des Borker Landwegs einfuhr, kam es zur Kollision mit einem Auto, in dem die 20-jährige Fahrerin aus Selm und eine 13-jährige Beifahrerin aus Selm saßen. Die Frau befuhr den Borker Landweg in Richtung Olfen.

Während die Seniorin unverletzt blieb, kamen beide Selmerinnen leicht verletzt mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Unfallort war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

