POL-COE: Coesfeld, Große Viehstraße/Verpackungen in Brand gesetzt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am späten Dienstagabend Verpackungen in Brand gesetzt, die an der Großen Viehstraße auf einer Europalette lagen. Brandort ist ein Grundstück, das an einem Durchgang liegt, das die Große Viehstraße mit der Pumpengasse verbindet. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr. Die Flammen griffen auf eine Mülltonne über, die stark beschädigt wurde. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

