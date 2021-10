Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ruhestörung durch jugendliche Feiernde

Hildesheim (ots)

(jul) Am 01.10. beschwerten sich in den Abendstunden mehrere Anwohner über ruhestörenden Lärm aus dem Bereich Renataschule / Ochtersum. Die dorthin entsandte Funkstreifenbesatzungen stellten auf dem Schulgelände ca. 50 Jugendliche und Heranwachsende fest, welche diesen Ort offenbar als "Partytreff" nutzten. Bei 41 Personen, welche im Übrigen aus anderen Stadtteilen Hildesheims stammten, wurden die Personaldaten festgestellt und ein entsprechender Platzverweis ausgesprochen. Die Personen verließen sukzessiv das Schulgelände, so dass die nächtliche Ruhe wiederhergestellt wurde.

