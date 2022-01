Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebstähle von Kupfer

Karlsruhe (ots)

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe wurden in den vergangenen sechs Wochen auf verschiedenen Baustellen Kupferkabel im Wert von ungefähr 10.000 Euro entwendet. Die Tatorte waren beim Alten Schlachthof in der Karlsruher Oststadt, in der Bannwaldallee und in Bruchsal im Elie-Wiesel-Weg.

Seit Ende November und vor allem vermutlich über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel waren die Tatzeiten. Genau lassen sich diese nicht eingrenzen weil witterungsbedingt nicht immer gearbeitet wurde und über die Feiertage die Baustellen nicht genutzt wurden. Daher wurden die Diebstähle erst am Montag dieser Woche zu Arbeitsbeginn bemerkt.

In allen Fällen handelte es sich um Baustellengelände, die widerrechtlich durch die bislang unbekannten Täter betreten wurden. Absperrungen wurden zur Durchführung der Diebstähle überwunden. Teilweise mussten die Kabel erst in Stücke geschnitten werden, um einen Abtransport zu ermöglichen. Keine der Baustellen war videoüberwacht.

Die Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell