Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bretten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend an einer abknickenden Vorfahrtsstraße in Bretten, als ein 48-jähriger Audi-Fahrer mit einem entgegenkommenden 66-jährigen Mercedes-Fahrer zusammenprallte.

Der 48-Jährige fuhr gegen 23:10 Uhr auf der Melanchthonstraße in Richtung Stadtmitte und wollte an der Einmündung zur Zähringer Straße der abknickenden Vorfahrtstraße weiter folgen. Vermutlich aufgrund einer den Witterungsverhältnissen und der Fahrbahnbeschaffenheit nicht angepassten Geschwindigkeit geriet der Audi in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Mercedes. Durch den Unfall prallte der Audi in der Folge gegen eine Hauswand eines Anwesens der Zähringer Straße.

Der 48-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer und dessen Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 83.000 Euro.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell