Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Streit im Penny

Worms (ots)

Am 29.11.2021, gegen 15:00 Uhr, wird ein aggressiver, betrunkener Kunde im Penny-Markt in Worms, Wilhelm-Leuschner-Str., gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wird der Mann an der Kasse angetroffen und zeigt sich direkt auch aggressiv gegenüber der Polizei. Der Aufforderung die Polizei nach draußen zu begleiten kam er nicht nach. Als der Mann durch die Beamten nach draußen gezogen wird, beginnt er sich körperlich zu wehren, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden muss. Beim Verbringen in den Streifenwagen spuckt der Mann in Richtung des einen Polizeibeamten und trifft diesen im Bereich des Auges. Vor Ort stellte sich weiterhin heraus, dass der Mann einen weiteren Kunden mit einer Flasche am Kopf verletzt haben soll. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Anschließend wird der Mann zur Polizeidienststelle verbracht. Erst dort kann seine Identität geklärt werden. Es handelt sich um einen 21-jährgen Wormser. Aufgrund der starken Alkoholisierung übergibt sich der 21-jährige in den Räumlichkeiten der Polizei und wird anschließend zur Überwachung ins Klinikum Worms verbracht. Dort wird ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der 21-jährige wird sich aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell