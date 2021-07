Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hünfeld

Fulda (ots)

Wegen tief stehender Sonne Kradfahrer übersehen

Ein 56-jähriger Fahrer eines PKW-Anhänger Gespanns wollte am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr das Gelände der Vieh- und Fleischvermarktung in Hünfeld, Lingeloh, verlassen und nach links auf die Landstraße 3176 in Richtung Michelsrombach einbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Hünfelder dabei den aus Richtung Michelsrombach kommenden 19-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Der ebenfalls aus Hünfeld stammende junge Mann stieß mit seinem Krad gegen den einfahrenden Viehanhänger und kam zu Fall. Dabei wurde er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadensumme beläuft sich auf 3000 EUR

Gefertigt: PSt. Hünfeld, PHK Kreß

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell