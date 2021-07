Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Kellerraum

Unsicherer Autofahrer unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Fulda (ots)

Diebstahl aus Kellerraum

Künzell - Am Dienstagmorgen (06.07.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen davor aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Keuloser Straße einen Recorder für Videoaufnahmen entwendet hatten. Der Recorder hatte einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unsicherer Autofahrer unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Poppenhausen - Am Sonntagnachmittag (04.07.) meldeten Zeugen der Polizei, dass der Fahrer eines roten VW Caddy im Bereich von Poppenhausen sehr unsicher mit seinem Auto unterwegs sei. Eine Streife der Polizei Fulda fuhr sofort vor Ort und traf den 83-jährigen Fahrzeugführer in Dietershausen an. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann auf der Strecke Grabenhöfchen - Dietershausen anderen Fahrzeugen mehrfach die Vorfahrt genommen und trotz unklarer Verkehrslage überholt haben soll. Außerdem sei er mittig der Fahrbahn gefahren und habe mehrfach ohne ersichtlichen Grund abgebremst und beschleunigt. Mehrere Fahrzeuge sollen stark gebremst haben, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Grund für die unsichere Fahrweise zu klären. In diesen Zusammenhang werden betroffene Fahrzeugführer oder weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell