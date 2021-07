Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bargeld und EC-Karte gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - So hatte sich eine 84-Jährige aus Bad Hersfeld ihren Einkauf sicherlich nicht vorgestellt: Die Seniorin war am Dienstag (06.07.) mit ihrem Ehemann in einem Baumarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße einkaufen. Zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr wurden aus der Handtasche, die im Kofferraum ihres unverschlossenen Autos lag, Bargeld und eine EC-Karte entwendet. Nach kurzer Zeit stellte die 84-Jährige den Diebstahl fest. Als sie kurz darauf die EC-Karte sperren ließ, war jedoch bereits Geld im vierstelligen Bereich abgehoben worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Verschließen Sie immer ihr Auto - auch bei kurzer Abwesenheit - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug - Achten Sie auf vollständig verschlossene Fenster

