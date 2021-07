Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreise Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Auto beschädigt

Mücke - Am Montag (05.07.), gegen 19:50 Uhr, befuhr eine 74-jährige Frau aus Grünberg mit ihrem blauen Toyota die L3072 aus Richtung Bernsfeld in Richtung Lehnheim. An der Kreuzung Richtung Merlau wollte sie auf die K44 abbiegen. Hierzu nutzte sie die Abbiegespur und hielt an der Kreuzung an. Dort übersah sie jedoch beim Anfahren einen entgegenkommenden Radfahrer. Dieser befuhr die L3072 in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 32-jährigen Radfahrer. Dieser erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.600 Euro.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell