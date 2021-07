Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelecs von Klinikum-Parkplatz geklaut - In Lebensmittelmarkt eingebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pedelecs von Klinikum-Parkplatz geklaut

Bad Hersfeld - Zwei Pedelecs wurden am Freitag (02.07.), zwischen 7 und 16 Uhr, aus dem Parkhaus des Klinikums Bad Hersfeld geklaut. Beide Fahrräder waren mittels Schlössern gesichert. Die Langfinger entwendeten ein weiß/blaues Pedelec des Herstellers "Corratec" im Wert von rund 3.500 Euro sowie ein Pedelec im Wert von rund 1.500 Euro.

Bei einem weiteren Pedelec blieb es glücklicherweise beim Versuch. Das Zweirad war mit zwei Schlössern gesichert. Die Unbekannten schafften es ein Abus Faltschloss im Wert von rund 80 Euro zu öffnen und nahmen dieses mit. Beim Versuch, das zweite Schloss zu knacken, wurden sie aller Voraussicht nach gestört. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Lebensmittelmarkt eingebrochen - kein Diebesgut

Bebra - Ein Lebensmittelmarkt in der Lindenallee war am frühen Dienstagmorgen (06.07.), gegen 1:15 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter eine Nebeneingangstür des Marktes auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Möglicherweise wurden die Unbekannten durch die Alarmauslösung von einer weiteren Tatbegehung abgehalten. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

