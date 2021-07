Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 20 Jahre Polizeipräsidium Osthessen - Die Polizei Osthessen berät zusammen mit der Verbraucherzentrale an der Stadtwache

Fulda (ots)

Fulda - Am Donnerstag (08.07.), zwischen 8 und 18 Uhr, stehen unsere Präventionsexperten Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann und Johannes Bittner interessierten Bürgerinnen und Bürgern an einem Infostand vor der Stadtwache für Fragen zu den Themen Einbruchschutz, Sicherung von Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes, Cybercrime, Sicherheit im Internet und den osthessischen Präventionskampagnen "DIGITAL NATIVE" und "SENIOREN SIND AUF ZACK" zur Verfügung.

Interessierte können sich natürlich auch mit anderen Fragestellungen in Sachen Kriminalprävention an unsere Fachleute wenden. Die Polizei lädt dazu ein vorbeizukommen, sich über aktuelle Tricks der Kriminellen zu informieren und anschließend das Wissen an Bekannte und Verwandte weiterzugeben.

Mit dabei ist auch die Verbraucherzentrale Hessen.

Info an die Medienvertreter:

Medienvertreter sind herzlichst dazu eingeladen vorbeizukommen und über die Aktion zu berichten. Hierfür bitten wir zur besseren Planbarkeit um telefonische Kontaktaufnahme bis zum 07.07.2021, 15 Uhr unter der 0661 / 105 - 1099.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell