Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg a.d. Fulda - Am Dienstag (06.07.), gegen 12.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken aus einer Parklücke in der Nürnberger Straße den neben ihm parkenden Seat aus Tangstedt (Kreis Stormarn) an der Beifahrerseite. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

PSt Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

PKW kommt gegen Brückengeländer

Eifa - Am Dienstag (06.07.), gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Grebenau mit seinem grauen Seat die "Uferstraße" in Eifa in Richtung Eulersdorf. In einer Rechtskurve musste er seinen Angaben zufolge einem entgegenkommenden Linienbus ausweichen, der das Rechtsfahrgebot missachtete. Durch das Ausweichmanöver streifte er mit seiner rechten Fahrzeugseite ein Brückengeländer. Zu einer Kollision mit dem Bus kam es nicht. Am PKW und am Brückengeländer entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 4.000 Euro. Der Busfahrer verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell