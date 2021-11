Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wohngebiet Mettenheim

Mettenheim (ots)

Am Freitag, 26.11.2021, kam es vermutlich am späten Nachmittag/ in den frühen Abendstunden zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Mettenheim. Unbekannte Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände, wie Bargeld und Schmuck, entwendet.

Hinweise zur Sache nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" vermehrt mit Einbrüchen gerechnet werden. Beachten Sie daher bitte folgenden Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. - Gekippte Fenster sind offene Fenster. Einbrecher können diese leicht öffnen. - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell