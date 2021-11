Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall mit verletztem Radfahrer

Worms (ots)

Am Freitagabend befährt gegen 18:30 Uhr ein Fahrradfahrer die Pfiffligheimer Straße in Worms-Pfeddersheim in Richtung Ostrandsiedlung. Zur gleichen Zeit befährt eine 37-jährige Wormserin mit ihrem VW Golf den Parkplatz des EDEKA "Röß" und möchte diesen nach links, in die Pfiffligheimer Straße in Fahrtrichtung Bahnhof verlassen. Hierbei übersieht die Fahrerin des PKW den Fahrradfahrer und es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge, in Folge dessen der Fahrradfahrer zu Boden stürzt. Hierdurch wird dieser leicht verletzt und begibt sich selbstständig nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Am Fahrrad sowie am PKW entsteht Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann ermittelt werden, dass die Fahrerin des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine entsprechende Anzeige wird gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell