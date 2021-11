Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Aufmerksame Nachbarn verhindern Einbruch in Einfamilienhaus

Rösrath (ots)

Am Dienstagnachmittag (16.11.) gegen 17:55 Uhr wurden Anwohner in der Straße Im Pannenhack in Rösrath auf ein lautes Geräusch aus einem Nachbarhaus aufmerksam. Über das Obergeschoss konnte eine Nachbarin eine männliche Person vor der Terrassentür des Nachbarhauses erblicken.

Als sie den Mann daraufhin ansprach, flüchtete dieser wieder in Richtung Straße. Die alarmierte Polizei konnte den Täter nicht mehr antreffen. Bei näherer Betrachtung der Terrassentür konnte festgestellt werden, dass das Glas der Tür teilweise gesplittert ist. Wegen möglicher weiterer Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell