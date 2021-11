Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugen gesucht - Fahrerflucht nach Unfall

Wermelskirchen (ots)

Am Samstag (13.11.)fuhr ein unbekannter Auto-Fahrer gegen 11:00 Uhr an der Zufahrt zu einem Supermarkt auf der Thomas-Mann-Straße eine Fußgängerin an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zum Unfallverursacher machen können. Der flüchtige Fahrer war mit einem roten Auto unterwegs und trug zum Tatzeitpunkt eine braune Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell