Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (15.11.) gegen 10:00 Uhr musste ein Elektriker feststellen, dass sein dienstliches Fahrzeug der Marke Mercedes, welches er am vergangenen Freitag (12.11.) gegen 17:00 Uhr in der Handstraße Ecke Buchholzstraße im Stadtteil Paffrath abgestellt hatte, aufgebrochen wurde.

Die Täter entwendeten einen Werkzeugkoffer mit verschiedenen Akkugeräten und diverse weitere Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe konnte vor Ort noch nicht festgestellt werden.

Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell