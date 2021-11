Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Unfall unter Alkoholeinfluss - 15.000 Euro Schaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (11.11.) verursachte eine alkoholisierte 62-Jährige Frau aus Solingen gegen 19:00 Uhr auf der Straße Nagelsbaum einen Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin fuhr ungebremst in ein geparktes Auto, wodurch dieses wiederum durch die Wucht des Aufpralls in ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde.

Die Beschuldigte wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf und bestätigte gegenüber den Beamten, vor Fahrantritt Alkohol getrunken zu haben. Der Führerschein der 62-Jährigen wurde sichergestellt; zwecks Beweissicherung wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Die 62-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus; die Höhe des Sachschadens wird auf 15.000 Euro geschätzt. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell