Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zwei Einbrecher an drei Tatorten im Leichlinger Stadtgebiet aktiv

Leichlingen (ots)

In der letzten Nacht (12.11.), in einem kurzen zeitlichen Abstand zwischen 01:20 und 01:50 Uhr, sind zwei männliche Täter gleich an drei Tatorten hintereinander aktiv gewesen. An einem Tatort machten sie geringe Beute, zweimal scheiterten sie bei ihrem Versuch. Ein Täter wurde im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen.

Zunächst schlugen die Einbrecher mit einem Stein eine Scheibe eines Kiosks in der Straße Im Brückerfeld ein und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen.

Die wenig später eintreffenden Polizisten konnten im Zuge der Fahndung feststellen, dass die Täter auch an einem Geschäft in unmittelbarer Nähe versucht haben, eine Scheibe einzuschlagen, was offenbar nicht gelungen ist.

Während die Polizisten gerade die beiden Strafanzeigen aufnahmen, hörten sie eine Alarmauslösung aus Richtung Brückenstraße. Sie stammte von einer Tankstelle, an der unmittelbar zuvor versucht wurde, mit einem Stein eine Scheibe einzuschlagen.

Die zwei flüchtenden Täter wurden durch Anwohner gesehen, als sie in die Straße Am Schraffenberg rannten. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, unter Verstärkung durch Polizisten der Nachbarbehörde, wurde dann ein 18-jähriger polizeibekannter Leichlinger angetroffen und vorläufig festgenommen. Er hatte bei einer Überprüfung über 1 Promille intus und benannte umgehend auch seinen Mittäter, einen 27-jährigen polizeibekannten Solinger, der bislang noch auf der Flucht ist.

Noch in der gleichen Nacht wurde die Kriminalpolizei alarmiert, um eine Spurensicherung an den drei Tatorten durchzuführen und die kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufzunehmen. Die Ermittlungen dauern noch an. (ct)

