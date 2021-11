Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zeugen gesucht - Einbruch am helllichten Tag

Overath (ots)

Am Mittwoch (10.11.) brachen unbekannte Täter zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dresbacher Straße im Ortsteil Steinenbrück ein. Die Täter hinterließen eine Spur der Verwüstung im gesamten Haus; ob Gegenstände entwendet wurden ist derzeit noch unklar. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen; die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

