Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallverursacher gibt nach Zusammenstoß falsche Personalien an und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1032

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Berghofer Straße am Sonntag (26. September) um 20.20 Uhr sucht die Polizei Dortmund nach dem Unfallverursacher und dessen Mitfahrenden.

Nach ersten Erkenntnissen stand ein 20-Jähriger an der Kreuzung Wittbräucker Straße/Berghofer Straße und wartete dort in seinem Daimler an der roten Ampel. Währenddessen setzte ein schwarzes Audi-Cabrio - etwa acht bis zehn Jahre alt - vom Parkplatz des dortigen Restaurants zurück.

Obwohl der junge Mann noch versuchte, mit dem Betätigen der Hupe den Audi-Fahrer zu warnen, fuhr der Audi rückwärts in die rechte Seite des immer noch an der roten Ampel stehenden Autos.

Auf dem Restaurant-Parkplatz sagte der Audi-Fahrer dann, dass er keine Zeit für eine Unfallaufnahme durch die Polizei habe, gab falsche Personalien an und fuhr anschließend weg. Der Mann war ca. 25 Jahre alt, dunkelhäutig, trug ein rotes Basketballshirt und eine Goldkette um den Hals. Außerdem saßen zwei weitere Personen in dem Audi. Auch diese werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell