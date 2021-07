Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Stuttgart - Brand im Hafen

Göppingen (ots)

In einer Am Mittelkai im Hafen Stuttgart ansässigen Industriemüll-Firma brach am heutigen Freitag, 23.07.2021, gegen 10.30 Uhr, ein Feuer aus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei gerieten beim Umfüllen von Metallspähnen in einen Behälter, in dem sich Filterelemente, diese aufgrund Selbsterhitzung in Brand. Arbeiter der Firma reagierten genau richtig, indem sie diese nach der Brandentstehung in einem Behälter ins Freie brachten. Dort wurde er durch die Feuerwehr gelöscht. Neben der Wasserschutzpolizei Stuttgart und der Feuerwehr waren Kräfte des Polizeipräsidiums Stuttgart und das DRK im Einsatz. Es entstand kein Sachschaden am Gebäude der Firma. Personen wurden nicht verletzt, zwei Arbeiter die im Nahbereich waren jedoch vorsorglich zur Beobachtung in das Krankenhaus verbracht.

