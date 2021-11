Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 3216 Gramm Marihuana sichergestellt

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei hat am vergangenen Dienstag (09.11.) im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 25-jährigen Bergisch Gladbacher in der Straße Hungenberg über 3 Kilogramm Marihuana sowie eine Schusswaffe sichergestellt. Der Beschuldigte steht im Verdacht, seit mehreren Monaten illegalen Handel mit Cannabis zu betreiben. Gegen den Bergisch Gladbacher wurde Strafanzeige erstattet; die Ermittlungen dauern an. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell