Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0172 --Corona-Verstöße bei privater Feier--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Hakenwehrstraße Zeit: 07.03.2021, 14:30 Uhr

In einer Wohnung in Blumenthal mussten am Sonntagnachmittag Einsatzkräfte mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln ahnden. Fast 30 Personen, darunter viele Erwachsene, hatten einen Kindergeburtstag gefeiert.

Gegen 14:30 Uhr klingelten die Einsatzkräfte an einer Wohnung in der Hakenwehrstraße. Sie hatten einen Hinweis erhalten, dass dort mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten feiern sollten. In der Wohnung trafen sie auf insgesamt 29 Personen, die Mindestabstände wurden nicht eingehalten und auch ein Hygienekonzept lag nicht vor. Offenbar sollte der sechste Geburtstag eines Kindes gefeiert werden. Die Polizisten wiesen auf die Hygienevorschriften hin und fertigten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Anwesenden zeigten sich überwiegend einsichtig und lösten die Feier auf.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung. Für Unbelehrbare kann es teuer werden.

