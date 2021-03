Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0166 --Polizei nimmt Messer-Angreifer fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Buntentorsteinweg Zeit: 06.03.21, 15.15 Uhr

In der Bremer Neustadt eskalierte am Sonnabendnachmittag ein Streit zwischen zwei 27 und 37 Jahre alten Männern. Der ältere Beteiligte stach dabei mehrmals mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein. Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen den 37-Jährigen auf der Flucht fest.

Die beiden Bekannten trafen sich im Buntentorsteinweg, an der Haltestelle Kirchweg. Aus einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine Schlägerei. Im weiteren Verlauf setzte der 37 Jahre alte Mann ein Messer gegen seinen Gegner ein und rannte anschließend weg. Schnell eintreffende Polizisten leisteten beim schwerverletzten 27-Jährigen umgehend Erste Hilfe. Er wurde anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Fahndungskräfte konnten den leicht verletzten Täter in einem Hauseingang im Kirchweg lokalisieren und festnehmen. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell