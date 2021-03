POL-HB: Nr.: 0163--Rollerdiebe verprügeln 36-Jährigen

Polizei Bremen

Nr.: 0163--Rollerdiebe verprügeln 36-Jährigen--

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Stichnathstraße Zeit: 4.3.21, 22.45 Uhr

Drei auf frischer Tat erwischte Rollerdiebe schlugen und traten am Donnerstag auf einen 36-Jährigen in Kattenturm ein. Das Trio flüchtete anschließend ohne das Zweirad. Der Bremer musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am späten Donnerstagabend wurde der Motorroller eines 29-Jährigen in Kattenturm gestohlen. Auf der Suche im Nahbereich machte ein 36 Jahre alter Verwandter des Rollerbesitzers die mutmaßlichen Diebe in der Stichnathstraße aus. Dort versuchten drei Verdächtige gerade, den Roller zu starten. Als das ertappte Trio flüchten wollte, konnte der 36-Jährige einen Täter festhalten. Daraufhin kehrten seine Komplizen zurück und verprügelten den 36-Jährigen gemeinschaftlich. Dabei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein. Mit einer Kopfwunde musste er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer flüchteten unerkannt zu Fuß in Richtung Haltestelle Kattenturm-Mitte. Der Motorroller wurde zur Spurensuche sichergestellt.

Zwei Täter sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt sein, der Dritte wird als Anfang 20 beschrieben. Einer trug einen Vollbart.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

