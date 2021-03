Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0162--Granaten im Bürgerpark gesprengt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Bürgerpark Zeit: 4.3.21, 13 Uhr

Am Donnerstag wurden um 13 Uhr im Bürgerpark in Schwachhausen zwei britische Granaten durch Sprengmeister Andreas Rippert gesprengt. Die zwölf Kilo Granaten mit beschädigten Zündern waren am Donnerstag im Bürgerpark bei Sondierungsarbeiten gefunden worden.

In einem Sicherheitsradius von 200 Metern wurde evakuiert. Bei der anschließenden kontrollierten Sprengung kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell