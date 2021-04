Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Buntekuh

14-jähriges Mädchen von drei Personen geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen (31.03.2021) ist ein 14-jähriges Mädchen von drei Kindern/ Jugendlichen in Lübeck Buntekuh angegriffen und verletzt worden. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall im Hudekamp beobachtet haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich die Tat um 07:15 Uhr zwischen den Hochhäusern im Hudekamp in einem Durchgang zur Hamburger Straße ereignet haben. Das 14-jährige Mädchen befand sich auf dem Weg zur Schule, als sich ihr plötzlich zwei Mädchen und ein Junge in den Weg stellten. Die Schülerin wollte wegrennen, wurde dabei jedoch von dem Jungen eingeholt, an den Haaren gerissen und zu Boden geworfen. Im weiteren Verlauf soll die Geschädigte durch die Angreifer festgehalten, geohrfeigt und am Boden liegend mehrfach geschlagen und getreten worden sein.

Eine lebensältere Dame kam auf die Situation zu und half dem 14-jährigen Mädchen. Durch Ihr couragiertes Einschreiten ließen die Angreifer von der Geschädigten ab und flüchteten. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und zeigte den Fall bei der Polizei an.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Beamten:innen der Polizeistation Buntekuh nach den flüchtigen Angreifern:innen. Der Beschreibung nach sollen die beiden Mädchen circa 13-14 Jahre alt, schlank und zwischen 160-165cm groß gewesen sein. Eine von Ihnen hatte schulterlange, blonde Haare. Zur Tatzeit war sie mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen, bauchfreiem Top sowie einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Ihr Erscheinungsbild wir mit "Deutsch" beschrieben. Das zweite Mädchen hatte braune, lange Haare und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Pullover und weißen Turnschuhen der Marke Nike "Airforce" bekleidet. Ihr Erscheinungsbild wird mit "ausländisch" beschrieben. Der flüchtige Junge soll circa 175cm-180cm groß, zwischen 13 und 14 Jahre alt und sportlich dünn gewesen sein. Er hatte dunkelbraune Haare und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen Shirt, einer schwarzen Jacke sowie weißen Turnschuhen der Marke Nike "Airforce" bekleidet. Sein Erscheinungsbild wurde mit "ausländisch" beschrieben.

Ebenfalls suchen die Ermittler die lebensältere Dame als wichtige Zeugen. Durch Ihr aktives Handeln bewies sie Zivilcourage und verhinderte Schlimmeres. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell