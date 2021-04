Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Kasseedorf

Vandalismus auf privatem Naturgrundstück

Lübeck (ots)

In Kasseedorf befindet sich nahe der Eutiner Straße ein eingezäuntes, privates Naturgrundstück nahe dem europäischen Wanderweg zum Oberteich. Es handelt sich um das ehemalige Naturschutzgebiet "EULE". Auf diesem Grund wurde in der letzten Märzwoche zum Übergang April 2021 unberechtigt Müll hinterlassen, Schilder zum Teil abgerissen, kleinere Bäume aus dem Erdreich gerissen oder abgebrochen und vieles mehr, welches neben dem Hausfriedensbruch auch die Straftatbestände des versuchten Diebstahls und der Sachbeschädigung erfüllt. Die Polizei in Schönwalde am Bungsberg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04528-510 oder per Mail an Schoenwalde.pst@polizei.landsh.de .

