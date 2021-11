Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Sekundenschlaf führt zu Frontalzusammenstoß - Vier Pkw beteiligt

Rösrath (ots)

Am Dienstag (16.11.) gegen 07:38 Uhr befuhr ein 50-jähriger Overather in seinem blauen Renault die Bergische Landstraße in Hoffnungsthal in Fahrtrichtung Untereschbach, als er plötzlich nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf verfiel und in den Gegenverkehr geriet.

Der Overather touchierte zunächst die linke Fahrzeugseite eines weißen Renaults einer 56-jährigen Rösratherin und anschließend den linken Bereich der Heckstoßstange eines blauen Seats. Da der 50-Jährige aufgrund seines Zustandes weiterhin auf dem gegenüberliegenden Fahrstreifen fuhr, kam es anschließend zu einem Frontalzusammenstoß mit dem schwarzen Ford einer 30-Jährigen aus Overath, die den Unfall trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern konnte.

Der 50-jährige Overather wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund seiner Angaben wurde der Führerschein zunächst beschlagnahmt und die Weiterfahrt von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis zur Wiedererlangung untersagt.

Alle weiteren Unfallbeteiligten erlitten einen Schock und wurden leichtverletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Pkw wurden auf eigenen Wunsch durch eine Abschleppfirma abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf circa 14.500 Euro geschätzt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell