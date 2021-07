Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Parkplatzrempler + Schlangenlinien gefahren - Kontrolle + 20.000 Euro Schaden nach Unfall + Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Dillenburg (ots)

Herborn: Parkplatzrempler

Am 20.07.2021 parkte ein grauer Skoda-Octavia auf einem Parkplatz der Vitos-Klinik in der Austraße 40. Der Skoda stand am linken Fahrbahnrand gegenüber dem Haus 22. Offensichtlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter den Stoßfänger des Octavia hinten rechts. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Wem ist der unbekannte Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, zwischen 13:55 Uhr und 14:25 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dutenhofen: Schlangenlinien gefahren - Kontrolle

Weil sie augenscheinlich Schlangenlinien fuhr, kontrollierten Wetzlarer Polizisten in der vergangenen Nacht (28.07.2021) eine 20-jährige Alfa-Fahrerin. In der Honiggasse hielten sie die junge Frau, um 01:45 Uhr, an. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 0,85 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau die Wache verlassen. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wetzlar- 20.000 Euro Schaden nach Unfall

Offenbar aufgrund von starkem Regen verlor gestern Abend (27.07.2021) ein 23-Jähriger die Kontrolle über seinen Ford. Der junge Mann war um 22:32 Uhr mit seinem Mustang auf der Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Süd und Wetzlar-Ost unterwegs, als der Mustang ins Schlingern geriet. Der Ford kam zunächst von der Fahrspur in Richtung der Mittelleitplanke ab, stieß dort mit dem vorderen linken Rad gegen den Bordstein und geriet ins Schleudern. Der Mustang schlingerte über die Fahrspuren, krachte mehrfach gegen die Betongleitwand am rechten Fahrbahnrand und blieb letztendlich auf dem Standstreifen stehen. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am Ford beläuft sich auf 20.000 Euro.

Hüttenberg-Kleinrechtenbach: Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Zwischen Montag (26.07.2021), 17:00 Uhr und Dienstag (27.07.2021), 07:00 Uhr schnitten Unbekannte die Umzäunung der Baustelle in der Straße "Am Steinsberg" auf. Die Diebe begaben sich auf das Grundstück und brachen einen Baucontainer auf. Aus dem Inneren stahlen die dreisten Diebe neben einem Handasphaltschneider, einen Bohrhammer, eine Schleifmaschine und einen Benzinkanister. Der Schaden beläuft sich auf 1.600 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell