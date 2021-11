Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller geklaut

Kassenautomat aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Roller geklaut

Am 11.11.2021 entwendeten unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr ein rotes Kleinkraftrad der Marke Qingqi. Das Fahrzeug war in der Straße Grudene abgestellt. Der oder die Täter entfernten zunächst die Plane und flüchteten dann unbemerkt mit dem Diebesgut. Das Kleinkraftrad war aktuell nicht zugelassen.

Kassenautomat aufgebrochen

Am 11.11.2021 wurde, gegen 22:52 Uhr, der Kassenautomat in einem Parkhaus in der Innenstadt aufgebrochen. Der oder die Täter lösten dabei einen Alarm aus und entfernten sich ohne Diebesgut von der Örtlichkeit. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens wurde auf den Alarm aufmerksam und informierte die Polizei. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt vermutlich über den Notausgang des Parkhauses geflüchtet.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.( becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell