Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Taxi eingeschlafen

Werdohl (ots)

Ein 58-jähriger Werdohler ließ sich am 11.11.2021, gegen 20:22 Uhr, mit dem Taxi nach Hause fahren. Am Wohnort im Ortsteil Königsburg wollte er jedoch die Rechnung für die Fahrt nicht bezahlen und schlief stattdessen im Taxi ein. Der Taxifahrer bat die Polizei um Hilfe. Die eingesetzten Beamten halfen dem deutlich alkoholisierten Werdohler aus dem Taxi, damit war er zunächst auch einverstanden. Dann kippte die Stimmung jedoch plötzlich, er zeigte sich sehr aggressiv, schlug einer Beamtin ins Gesicht. Im weiteren Verlauf bedrohte und beleidigte er die Polizeikräfte vor Ort. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und nach einer medizinischen Untersuchung zur Polizeiwache Lüdenscheid gebracht.

Eine Beamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Den Werdohler erwartet nun ein Strafverfahren, die Nacht verbrachte er im Gewahrsam der Polizei. (becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell